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Глава компании в Ингушетии погрела руки на 3 млн рублей на больничных

Происшествия

Факт хищения выявило МВД

Глава компании в Ингушетии погрела руки на 3 млн рублей на больничных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Магас, 26 декабря 2018, 18:30 — REGNUM  В Ингушетии уличена в хищении бюджетных средств в крупном размере владелица производственной фирмы. Факт неправомерного завладения суммой в размере 3 млн рублей установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе ведомства.

Жительница селения Верхние Ачалуки, являясь руководителем компании, предоставляла ложные данные о сотрудниках, якобы находящихся на больничном, в отчетах за 2016 год. В настоящее время материалы проверки готовятся к отправке в следственные органы для принятия соответствующего решения в отношении предпринимательницы.

Напомним, в Ингушетии в конце 2018 года был установлен факт липового трудоустройства в государственные унитарные предприятия почти 64 тыс. жителей республики. Среди «трудоустроенных» нашлись даже действующие сотрудники правоохранительных структур.

Махинация была произведена якобы некими должностными лицами для улучшения показателей по борьбе с безработицей. В настоящее время расследуется семь уголовных дел по статье УК РФ «Служебный подлог».

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