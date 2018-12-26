В Мичуринске школьник пострадал от упавшей с крыши наледи

Мичуринск, Тамбовская область, , 18:02 — REGNUM В городе Мичуринск (Тамбовская область) от падения наледи с крыши дома пострадал девятилетний школьник. Как сообщили 26 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, по факту травмирования ребенка начата доследственная проверка.

Инцидент произошел еще 24 декабря. Мальчик возвращался из школы. Когда он уже шел около своего дома, на него упала наледь. Ребенок был госпитализирован.

«Сейчас школьник находится в больнице. Врачи предварительно диагностировали у него сотрясение головного мозга. В момент схода наледи по периметру дома отсутствовали сигнальные ленты и объявления о возможном сходе с крыши снега или падении ледяных фрагментов», — сообщили в пресс-службе.

Следователи изъяли документы в управляющей компании, которая обслуживает дом. По итогам проверки следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года в Тамбове из-за разгильдяйства работников управляющей компании чуть не погибла 17-летняя школьница. С крыши одного из домов на нее упал кусок бетона. У девушки диагностировано сотрясение мозга. По факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту падения снежно-ледяной массы на девочку в Ульяновске завели дело