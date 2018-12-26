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Пьяный владимирец разгромил больницу

Происшествия

Полиция начала проверку

Владимир, 26 декабря 2018, 17:19 — REGNUM  Во Владимире пьяный дебошир разгромил больницу в микрорайоне Оргтруд. По данным СМИ, 40-летний мужчина ворвался в отделение вечером 25 декабря. Он разбил стекла, сломал мебель и технику. Сумма ущерба оценивается в 150−200 тыс. рублей.

ЧП случилось примерно в 22:00. В момент нападения в отделении городской больницы №7 находились бригада скорой помощи и диспетчер. Вызвав полицию, медики «скрутили» дебошира. В результате действий мужчины была нарушена телефонная связь. 26 декабря в разгромленном медучреждении вставляют окна. Разморозки системы отопления не произошло, сообщил портал «Зебра ТВ».

Полиция начала проверку инцидента. Ущерб руководство больницы надеется взыскать с дебошира.

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