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На трассе Ялта – Севастополь произошел обвал горной породы

Происшествия

На месте работают аварийные службы

Севастополь, 26 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  Обвал грунта и камней произошел на 47 километре трассы Ялта — Севастополь, в районе Ласпи, около 14:48 26 декабря, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. По предварительным оценкам, в общей сложности на дорогу обрушилось около 10 кубометров породы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают аварийные службы города, специалисты Севатодора, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, МЧС и ГИБДД.

В результате ЧП пришлось перекрыть одну из полос дороги — сейчас движение осуществляется реверсивно, по одной полосе, его регулируют сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Севастополе вводился режим ЧС из-за возможности схода оползня на северной стороне города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за оползня

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Оползни, лавины, сели
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