Житель калужского Детчино в пьяном угаре ранил четырех собутыльников

Детчино, Калужская область, , 15:50 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя села Детчино Малоярославецкого района Калужской области завершено следственными органами, сообщил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Артем Плаксин.

По версии следствия, 22 августа 2018 года обвиняемый распивал спиртное около своего подъезда с компанией знакомых. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.

По делу были допрошены около 10 очевидцев, но никто не смог пояснить причину конфликта. В ходе драки обвиняемый использовал нож — в результате пострадали четыре человека: один из них скончался, здоровью одного причинен тяжкий вред (задеты внутренние органы), еще два человека получили легкие ранения.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Между тем, обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела присяжными», — сказал Артем Плаксин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств, следователями регионального управления СК России составила 92%. Всего было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.

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