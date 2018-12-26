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Турист из России погиб в итальянском Палермо

Происшествия

Молодой мужчина прогуливался по одной из улиц города вместе со своей супругой, когда на него наехал автомобиль

Палермо, Италия, 26 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  В итальянском городе Палермо на острове Сицилия пожилой местный автомобилист насмерть сбил российского туриста. Об этом пишет издание Giornale Di Sicilia.

Отмечается, что 30-летний турист 25 декабря прогуливался по одной из улиц города вместе со своей супругой. После удара автомобиля женщина не пострадала, а молодой человек скончался вскоре после приезда бригады медиков. Стражи порядка начали выяснение обстоятельств аварии, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в международном аэропорту Даболим индийского штата Гоа после жалоб на боли в груди скончался гражданин России. 36-летний турист, ожидавший вылета в Россию, почувствовал себя плохо, после чего был госпитализирован в одну из местных клиник. Врачи не успели помочь и лишь зафиксировали смерть мужчины.

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Дорожно-транспортные происшествия
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