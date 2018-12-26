Движение по Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге закрыты

Владикавказ, , 15:23 — REGNUM МЧС Северной Осетии объявило о запрете движения по Транскавказской автомагистрали. Запрет действует с 13:00 26 декабря до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Под запрет попали все категории транспортных средств. Причина — непогода в горах Северной Осетии и Грузии. Из-за сильных снегопадов невозможно обеспечить безопасный проезд автомашин.

Ранее с 09:30 минут было закрыто движение по Военно-Грузинской дороге. На участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России запрещен проезд большегрузов.

В МЧС рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в данных направлениях до установления благоприятных погодных условий и открытия трасс в сторону Закавказья.