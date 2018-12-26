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Движение по Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороге закрыты

Происшествия

Из-за снегопадов запрет введен на неопределенное время

Владикавказ, 26 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  МЧС Северной Осетии объявило о запрете движения по Транскавказской автомагистрали. Запрет действует с 13:00 26 декабря до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Под запрет попали все категории транспортных средств. Причина — непогода в горах Северной Осетии и Грузии. Из-за сильных снегопадов невозможно обеспечить безопасный проезд автомашин.

Ранее с 09:30 минут было закрыто движение по Военно-Грузинской дороге. На участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России запрещен проезд большегрузов.

В МЧС рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в данных направлениях до установления благоприятных погодных условий и открытия трасс в сторону Закавказья.

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