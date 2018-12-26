На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали три человека

Апшеронск, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и школьного автобуса в Краснодарском крае пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 декабря около 07:30 мск на 3-м километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск в Апшеронском районе. 37-летняя женщина-водитель Nissan в условиях снегопада допустила занос, выехала на встречу и столкнулась с автобусом.

В результате пострадали сама женщина и двое пассажиров Nissan трех и четырех лет, все они были госпитализированы в больницу. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли шесть человек. ДТП произошло на 115-м км дороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь.

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