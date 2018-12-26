Среда, 26 Декабря 2018 года
15:20:29 МСК

В парижском аэропорту задержали двух мужчин с игрушечным оружием

Происшествия

Работа терминала аэропорта была задержана на 45 минут

Париж, 26 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Двое мужчин были задержаны 26 декабря в аэропорты французской столицы из-за того, что они, вытащив муляжи пистолетов, вызвали панику среди пассажиров, сообщает со ссылкой на руководство аэропорта Шарля де Голя британское агентство Reuters.

По словам официального представителя аэропорта, инцидент произошел в 8:30 утра по местному времени.

«В качестве меры предосторожности на 45 минут был задействован периметр безопасности», — отметил он.

«В течение этого периода с этого терминала были задержаны вылеты и другая деятельность», — добавил он.

Как сообщают местные СМИ, мужчины были задержаны, после того как вытащили из багажа оружие, которое впоследствии оказалось игрушечным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить