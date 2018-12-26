В парижском аэропорту задержали двух мужчин с игрушечным оружием

Париж, , 15:20 — REGNUM Двое мужчин были задержаны 26 декабря в аэропорты французской столицы из-за того, что они, вытащив муляжи пистолетов, вызвали панику среди пассажиров, сообщает со ссылкой на руководство аэропорта Шарля де Голя британское агентство Reuters.

По словам официального представителя аэропорта, инцидент произошел в 8:30 утра по местному времени.

«В качестве меры предосторожности на 45 минут был задействован периметр безопасности», — отметил он.

«В течение этого периода с этого терминала были задержаны вылеты и другая деятельность», — добавил он.

Как сообщают местные СМИ, мужчины были задержаны, после того как вытащили из багажа оружие, которое впоследствии оказалось игрушечным.