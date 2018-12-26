Среда, 26 Декабря 2018 года
15:20:03 МСК

На Кубани школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Происшествия

Полиция проводит проверку

Апшеронск, Краснодарский край, 26 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  Три человека пострадали в аварии с участием школьного автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края утром 24 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:30 на третьем километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск. Как предварительно установлено, 27-летняя водитель, управляя легковым автомобилем Nissan, в условиях снегопада допустила занос, в результате машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в школьный автобус.

В результате пострадали три человека — водитель автомобиля и двое его пассажиров, в возрасте трех и четырех лет, все госпитализированы.

Полиция проводит проверку, выясняется все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 декабря, в ДТП с участием двух автомобилей на 115-м км дороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить