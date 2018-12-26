На Кубани школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Апшеронск, Краснодарский край, , 15:19 — REGNUM Три человека пострадали в аварии с участием школьного автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края утром 24 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 07:30 на третьем километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск. Как предварительно установлено, 27-летняя водитель, управляя легковым автомобилем Nissan, в условиях снегопада допустила занос, в результате машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в школьный автобус.

В результате пострадали три человека — водитель автомобиля и двое его пассажиров, в возрасте трех и четырех лет, все госпитализированы.

Полиция проводит проверку, выясняется все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 декабря, в ДТП с участием двух автомобилей на 115-м км дороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь погибли шесть человек.

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