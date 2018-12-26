В Тюменской области судят группу юристов за мошенничества с квартирами

Тюмень, , 19:26 — REGNUM В Тюмени судят преступную группу, в которую входили адвокаты, практикующие юристы, бывший сотрудник органов внутренних дел. Шести обвиняемым в мошенничестве вменяется 41 эпизод преступной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2016 год члены преступной группы по сложной схеме незаконно приобретали право собственности на ряд квартир в Тюмени.

А именно, владея информацией об умерших безнаследных нанимателях квартир, обвиняемые находили подставных лиц, которые ещё не использовали право приватизации жилого помещения. Подставные лица через суд, на основании подложных документов, признавались членами семьи умерших нанимателей жилья. За фиктивными родственниками признавалось право пользования жилым помещением с возможностью последующего заключения договора социального найма на муниципальные квартиры и их приватизацию. Далее проходила незаконная регистрация права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. Затем квартиры продавалась добросовестным покупателям. Таким образом схема сработала в отношении 15 муниципальных жилых помещений.

Участники группы обвиняются по ст.159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.