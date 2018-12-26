В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

Москва, 26 декабря 2018, 14:47 — REGNUM На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три легковых автомобиля, сообщает 26 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Отмечается, что ДТП произошло возле дома №72, в результате аварии перекрыто движение по двум полосам из пяти. Один водитель оказался зажат, у него переломы обеих ног.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла массовая авария с участием машины скорой помощи, грузовика и внедорожника. Пострадали два человека.
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