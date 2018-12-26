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После ДТП госпитализирована омбудсмен по Нижегородской области

Происшествия

Состояние уполномоченного уточняется

Уренский район, Нижегородская область, 26 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Автомобиль уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Надежды Отделкиной попал в аварию в Уренском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Отмечается, что уполномоченный совершала поездку в Ветлужский район утром 26 декабря. Легковой автомобиль, в салоне которого находилась Отделкина, попал в ДТП.

В настоящее время уполномоченный госпитализирована в центральную районную больницу в городе Урень. Состояние пострадавшей после ДТП уточняется.

По факту аварии проводится проверка.

ИА REGNUM напоминает, Надежда Отделкина с 2009 по 2013 год являлась заместителем министра социальной политики Нижегородской области. Курировала вопросы формирования и реализации государственной политики в отношении старшего поколения, инвалидов, семьи и детей, социального обслуживания и оказания мер социальной поддержки населению.

Вступила в должность Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 24 сентября 2015 года. До этого она работала на посту детского омбудсмена региона в течение двух лет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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