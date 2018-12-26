В Донбассе началось восстановление электропитания фильтровальной станции

Соледар, ДНР, , 14:02 — REGNUM Украинская сторона гарантировала безопасность работ по ремонту линии электропередач, питающей Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), заявил глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Руслан Якубов, сообщило 26 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня предоставила гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ в районе ДФС, и с 10:00 они начались», — заявил он.

Перед началом ремонтных работ было проведено разминирование территории. Персонал станции находится на рабочих местах и готов запустить работу ДФС после восстановления электропитания.

Напомним, 25 декабря 2018 года из-за непогоды были оборваны провода линии электропередач, питавшей Донецкую фильтровальную станцию. Для восстановления её работы потребовались договорённости с украинской стороной и разминирование территории.

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