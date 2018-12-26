Расследованием убийства 16-летней спортсменки в Тольятти займется СК России

Москва, , 13:12 — REGNUM Расследовать уголовное дело об убийстве в Тольятти 16-летней вице-чемпионки России по плаванию будет центральный аппарат Следственного комитета РФ. О соответствующем поручении главы СК РФ Александра Бастрыкина сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следствию поручено тщательным образом проверить условия жизни несовершеннолетних, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело необходимо передать с учетом широкого общественного резонанса, возраст погибшей и обстоятельства совершения преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тело спортсменки с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре около одного из жилых домов на улице Юбилейной в Тольятти 24 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — им оказался знакомый погибшей, 16-летний житель Тольятти.

Предположительно, между знакомыми произошла ссора, молодой человек нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте. По данным следствия, было нанесено около 30 ранений в разные части тела.

Позднее стало известная, что погибшая является вице-чемпионкой России по плаванию 2017 года.

Накануне автозаводский районный суд Тольятти избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Сегодня в Тольятти проходят похороны убитой девушки.

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