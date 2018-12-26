Пытки, купель и богадельня – Топ ярославских скандалов 2018-го года

Ярославль, , 12:44 — REGNUM 2018 год в Ярославской области оказался урожайным на скандалы. Неординарные ситуации складывались и в политике, и в общественной жизни.

Пытки в колонии

Самым резонансным скандалом 2018 года стала публикация видео пыток в ярославской колонии №1. Жестокое избиение заключенного Евгения Макарова было снято самими сотрудниками колонии. Шокировала не только средневековая жестокость избивающих, но и деловитая обыденность их действий.

Сразу после публикации видео было возбуждено уголовное дело, а большинство участников пыток сами превратились в заключенных. Как выяснилось, еще год назад и сам Евгений Макаров, и уполномоченный по правам человека в области Сергей Бабуркин пытались обратить внимание на эти факты, но тщетно.

Какого-либо покаяния от руководства службы исполнения наказаний не последовало, не было и громких отставок. Сам Макаров вскоре после скандала вышел на свободу. Но не из-за того, что пострадал от рук тюремщиков, а по новому закону, который засчитывает один день в СИЗО за полтора в колонии.

А если мэр скажет в прорубь прыгнуть?

Задал тон скандалам 2018-го любимец прессы — экс-мэр Ярославля Владимир Слепцов. На общегородском совещании он потребовал от своих подчиненных не просто подготовить купели к крещенским купаниям, но и самим подать пример.

«Прошу в данном мероприятии участвовать всех глав районов, так же как и замов. Я имею в виду купель. Заодно и пример покажете. Вы же православные люди», — приказным тоном заявил Слепцов.

Конечно, и тезка Слепцова — князь Владимир Киевский крестил людей в Днепре, не сильно спрашивая их желания. Но все хорошо в свое время и на своем месте, а потому эффект получился обратным.

Речь градоначальника смаковала вся страна, вспоминая и Доцента с Косым из «Джентельменов удачи», и поговорку про молитву дурака и лоб. И даже губернатор Дмитрий Миронов публично на всякий случай раскритиковал мэра.

Сейчас, когда страсти улеглись, не можем не пояснить: конечно, прыгать в прорубь Слепцов никого не заставлял. Просто любил он показать, кто в доме хозяин, часто переходя грань личного пространства. И суть скандала заключалась не в навязывании своих религиозных взглядов и привычек, а в проявлении неуважения к подчиненным. Которые, хоть и чиновники, но тоже люди.

Кстати, почти все заместители мэра в то Крещение все-таки прыгнули в прорубь. Береженого Бог бережет!

Вы все идиоты и имбецилы!

А вот депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский на провокации, похоже, идет вполне осознанно. В уходящем году ему также удалось стать федеральным ньюсмейкером. Он заявил о том, что пенсии в стране надо отменить, а пенсионный фонд — разогнать. Позже член фракции «Единая Россия» пояснил, что имел в виду не отмену пенсий вообще. Дескать, каждый сам должен копить деньги на старость, а государство к этим деньгам подпускать не следует.

Если первую мысль люди поняли как то, что «Единая Россия» хочет отменить пенсии, то вторую не поняли вообще. За что удостоились от доктора медицинских наук Петровского диагноза «идиоты и имбецилы». Тут уже комментировать депутатские слова пришлось коллегам-единороссам. В Москве от Петровского открестились, а ярославцы тихонько исключили его из фракции.

Правда, неизвестно, что лучше. Теперь Дмитрий Александрович вообще свободен в своих высказываниях. И на последнем заседании муниципалитета прочитал социальный рэп.

Сегодня доктор Петровский нередко выглядит в муниципалитете как юродивый — и при этом значительно нормальнее большинства своих коллег, отменяющих льготы для многодетных и инвалидов.

Богадельню — закрыть

Скандалы сопровождали в Ярославской области и очередную реформу здравоохранения. Жители Тутаева взбунтовались против закрытия отделения сестринского ухода на левом берегу Волги. На заседании областной думы об этом заговорили депутаты.

В ответ заместитель председателя правительства Игорь Селезнев назвал медицинское заведение «богадельней», где жители «отдыхают после копки картошки». Больных он обвинили в симуляции и призвал «не бояться оптимизации».

Скандальное заявление подхватили многие СМИ, и Селезневу пришлось даже извиниться за некорректное сравнение. Правда, сестринское отделение все равно закрыли.

Не меньшее удивление у ярославцев вызвал и опубликованный в соцсетях документ, где хирургу городской больницы при сокращении предложили работу уборщика помещений.

Огненный Гудыма

Уходящий год обогатил ярославский лексикон терминами «гудымить» и «гудымовщина». Такой след оставил скандал с назначением главой Кировского и Ленинского районов бывшего начальника городских кладбищ Георгия Гудымы.

Журналисты заподозрили неладное, когда в СМИ просочились сведения о том, что новый начальник велел окропить помещения администрации, включая серверную. Затем получил благословение митрополита. А потом началась форменная чертовщина.

Выяснилось, что новоиспеченный чиновник судим за избиение в пьяном виде полицейского в Москве, и судимость не погашена. Потом стало известно, что Гудыма намеревался «разоблачить коррупцию» на Леонтьевском кладбище, которое находится в ведении церкви. А потом и вовсе пропал. От него осталось лишь очень странное обращение к ярославцам, где сам Гудыма заплетающимся языком благодарит мэра Слепцова.

Голосуйте как хотите, а бюллетени мы подменим

Ну и какие же ярославские выборы без скандала? На этот раз центр электоральных боев переместился на юг области — в Переславль. И скандал-то возник вроде бы на пустом месте — во время довыборов двух депутатов переславской гордумы.

Сначала кандидаты от оппозиции заявили, что необычно много людей идет голосовать досрочно. На вопрос о причинах этого сами голосующие вздыхали и поднимали глаза к небесам.

Уже при подсчете голосов выяснилось, что все они поголовно проголосовали за двух угодных администрации кандидатов. А один из членов комиссии заявил, что конверты были вскрыты, и, видимо, бюллетени в них попросту подменили.

Вроде бы, ничего особенного. Однако переславским художествам полчаса посвятила Центральная избирательная комиссия, председатель которой Элла Памфилова прошлась лично по главе областного избиркома Олегу Захарову. Члены ЦИК дружно требовали крови.

А ровно в это время местная комиссия тихонько утвердила итоги голосования. Констатируем: спустя месяц после скандала никто не наказан.

Какой Данилов без Даниловой?

Пока на юге области воевали за мандаты, на севере схватились за право говорить. Глава Даниловского района решил уволить главреда районной газеты Татьяну Данилову. Не просто главреда, а лучшего среди всех ярославских районок. Газета не просто имеет большой тираж, но еще и окупает себя — явление почти невероятное.

Как рассказал сама Татьяна Данилова в качестве альтернативы ей предложили согласовывать все номера газеты в администрации. В ответ вышел номер, почти полностью посвященный этой ситуации. На сторону Даниловой встало практически все журналистское сообщество региона. Редкий случай, что и коллектив газеты поддержал своего руководителя.

На предложение уволиться по соглашению сторон (администрация является учредителем газеты) Данилова ответила отказом. Первый раунд остался за журналистами, но история, видимо, далека от завершения.

Казнить нельзя помиловать

Скандальный оттенок имела и история с вопросом о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Региональная комиссия по вопросам помилования сначала приняла решение о том, чтобы просить президента сократить срок лишения свободы Урлашову. Из соображений гуманности.

Но, видимо, что-то пошло не так, и к президенту прошение экс-мэра отправилось с отрицательным заключением губернатора. А вскоре стало известно, что одного из инициаторов смягчения приговора — регионального омбудсмена Сергея Бабуркина вывели из состава комиссии.

И хотя все сделали вид, что эти два события не связаны между собой, осадок остался. А Урлашов остался за решеткой.

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