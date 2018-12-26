Под Самарой пожарные ликвидируют возгорание в административном здании

Самара, , 12:07 — REGNUM В результате пожара в административном здании в поселке Ровно-Владимировка под Самарой по предварительным данным погиб один человек, передает 26 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что в результате возгорания пламя охватило площадь в 450 кв. метров. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. В ходе пожаротушения задействованы 58 человек и 17 единиц техники, отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что на месте пожара в частном доме в селе Старый Буян в Самарской области были обнаружены тела троих погибших детей.

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