Среда, 26 Декабря 2018 года
12:07:21 МСК

Под Самарой пожарные ликвидируют возгорание в административном здании

Происшествия

Пламя охватило площадь в 450 кв. метров

Самара, 26 декабря 2018, 12:07 — REGNUM  В результате пожара в административном здании в поселке Ровно-Владимировка под Самарой по предварительным данным погиб один человек, передает 26 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что в результате возгорания пламя охватило площадь в 450 кв. метров. В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. В ходе пожаротушения задействованы 58 человек и 17 единиц техники, отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что на месте пожара в частном доме в селе Старый Буян в Самарской области были обнаружены тела троих погибших детей.

Читайте также: Трое детей погибли при пожаре в Самарской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить