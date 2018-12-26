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В Подмосковье изъяли почти 20 тыс. банок поддельной красной икры

Происшествия

Продукт готовили в антисанитарных условиях

В Подмосковье изъяли почти 20 тыс. банок поддельной красной икры
Marco Verch
Красная икра

Раменское, Московская область, 26 декабря 2018, 11:58 — REGNUM  Правоохранители пресекли производство поддельной красной икры на территории промышленной зоны в городе Раменское. Четыре участника организованной группы задержаны, сообщает 26 декабря пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

В нелегальном цехе злоумышленники производили фальсификат из альгиновой икры. Для этого они закупали сырье, раскладывали его по банкам и помечали фальшивыми этикетками известных марок. Затем продукт везли в гараж в Котельниках, откуда продавали через интернет-магазины.

«На производстве в антисанитарных условиях, без медицинских книжек работали двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

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Из производственного помещения и склада правоохранители изъяли около 20 тыс. банок готовой продукции, более 3,5 тонн альгиновой икры, а также тару, этикетки, накладные и банковские карты. Образцы икры отправлены на экспертизу, работа цеха остановлена.

Задержаны четыре участника организованной группы — уроженцы одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 56 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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