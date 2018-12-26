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Следователи возбудили дело после стрельбы в центре Казани

Происшествия

Неустановленный злоумышленник произвел выстрелы из пистолета ТТ в двух мужчин

Казань, 26 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  В Казани возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек, сообщает 26 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Татарии.

По данным следствия, вечером 25 декабря возле жилого дома по улице Островского неустановленный злоумышленник произвел выстрелы из пистолета ТТ в двух мужчин, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани объявлен план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

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