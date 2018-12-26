У берегов Крыма во время шторма затонул буксир

Керчь, Крым, , 11:37 — REGNUM В Крыму во время шторма затонул буксир, который принадлежит частной компании, об этом 26 декабря заявил директор «Крымских морских портов» Алексей Волков.

По его словам, во время происшествия никто не пострадал, моряки успели сойти на берег. Инцидент не помешал судоходству, в настоящее время делается все необходимое, чтобы не было никакого загрязнения моря, добавил Волков.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсноярском крае затонул буксир «Малахит» после столкновения с несамоходным понтоном ТМИ-3. На борту теплохода находились три члена экипажа, один из них погиб.

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