Десять человек получили ранения в результате землетрясения на Сицилии

Катания, Италия, , 11:22 — REGNUM Десять человек были ранены в результате землетрясения на Сицилии, произошедшего в ночь со вторника на среду, 26 декабря, сообщает информагентство Ansa. Состоянию их здоровья ничто не угрожает.

Магнитуда землетрясения вследствие извержения вулкана Этна составила 4,8 балла. Несколько человек оказались под завалами собственных домов и были спасены сотрудниками спасательных служб.

Землетрясение затронуло северные районы одного из крупнейших городов острова — Катании. Движение по автомобильной дороге межу Катанией и Мессиной приостановлено. При этом аэропорт Катании продолжает работать, хотя Этна до сих пор остается «активной».