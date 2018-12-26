Кабул, , 12:52 — REGNUM 25 декабря официальные представители полиции провинции Фарьяб (столица провинции — г. Фарьяб) заявили, что в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организованного ночью 24 декабря, был убит начальник полиции уезда Гурсиван провинции Фарьяб Абдул Самад.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить центр уезда Гурсиван, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением сотрудников правоохранительных органов.

В ходе боя между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также погибло три телохранителя Абдула Самада.

По словам официальных представителей полиции провинции Фарьяб, в ходе столкновения было ликвидировано по меньшей мере десять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.