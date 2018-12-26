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В афганской провинции Фарьяб убит начальник полиции

Происшествия

Начальник полиции уезда Гурсиван погиб в результате нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 26 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  25 декабря официальные представители полиции провинции Фарьяб (столица провинции — г. Фарьяб) заявили, что в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организованного ночью 24 декабря, был убит начальник полиции уезда Гурсиван провинции Фарьяб Абдул Самад.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захватить центр уезда Гурсиван, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением сотрудников правоохранительных органов.

В ходе боя между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также погибло три телохранителя Абдула Самада.

По словам официальных представителей полиции провинции Фарьяб, в ходе столкновения было ликвидировано по меньшей мере десять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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