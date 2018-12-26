На Урале задержали пять человек по подозрению в угоне автомобилей

Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Свердловской области сотрудники полиции задержали банду из пяти человек, которая подозревается в угоне дорогих иномарок, об этом 26 декабря сообщил руководитель пресс-службы регионального главного управления МВД РФ Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемые создавали фиктивные юридические лица, после чего обращались в лизинговые компании для оформления договоров аренды на иномарки. Получив автомобили, злоумышленники не вносили платежи по договорам.

«Общая сумма причиненного ущерба лизинговым фирмам составила порядка 25 млн рублей», — сообщил Горелых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Московской области сотрудники полиции задержали четверых человек, которые подозревается в серии краж автомобилей премиум-класса. Всего было похищено семь автомобилей на общую сумму более 20 млн рублей.

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