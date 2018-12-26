В Зауралье в похищении людей обвиняют «борцов с наркозависимостью»

Курган, , 11:38 — REGNUM В Курганской области завершено расследование преступлений, совершённых в реабилитационном центре, который действовал на территории Юргамышского района Курганской области. Перед судом предстанут 10 жителей региона, обвиняемых в общей сложности в более чем 30 эпизодах преступной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, поводом для проверки деятельности центра, оказывающего услуги по избавлению от наркотической и алкогольной зависимости на коммерческой основе, стала смерть реабилитанта.

По версии следствия, с конца декабря 2015 года на территории Юргамышского района обвиняемые создали автономную некоммерческую организацию по социальной адаптации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. При этом они не имели соответствующей лицензии на медицинскую деятельность и специального образования в области выявления, лечения и профилактики алкогольной и наркотической зависимости. Действовали без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик. За свои услуги сотрудники центра брали плату с реабилитантов от 20 до 50 тыс. рублей в месяц.

В случае нежелания добровольно проходить курс «реабилитации», зависимых доставляли в центр насильно или обманным путем.

Центр располагался в двухэтажном коттедже, рядом с озером и церковью. И в целом проблем от реабилитантов местные жители не видели. Родственникам подопечных сотрудники центра обещали избавление от зависимостей по программе «12 шагов». Причём у организации была приличная репутация.

Но когда в мае 2016 года задохнулся замотанный в ковёр реабилитант, выявилась иная картина. По словам проходивших реабилитацию в центре, их кормили скудно, непослушание наказывалось бросанием в погреб, кого-то заколачивали в ящик, кому-то пришлось сидеть в наручниках у батареи.

Сотрудники центра обвиняются по п.п. «а»,"з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений»), п.п. «а»,"г»,"ж» ст.127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц»), ч.3 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ст.139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»).

Судебное разбирательство обещает быть громким. В суд направлено 80 томов уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за решеткой оказались сотрудники наркоцентра