Дагестанец попался на краже у хоккеиста из «Динамо» айфона и миллиона

Москва, , 11:12 — REGNUM Уроженец Дагестана был задержан полицейскими в Москве по подозрению в краже смартфона и более миллиона рублей у хоккеиста столичного «Динамо» Вячеслава Кулемина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, пишет 25 декабря «Московский комсомолец».

Спортсмен обратился в полицию 12 декабря. Он заявил, что тремя днями ранее в Тверском районе Москвы к нему подошёл незнакомец с Кавказа и попросил его объяснить таксисту, как проехать на нужный ему адрес. В благодарность за помощь незнакомец приобнял хоккеиста. Когда подозреваемый уехал, Кулемин обнаружил пропажу телефона iPhone 6. Воспользовавшись гаджетом, злоумышленник впоследствии вывел с банковских счётов потерпевшего средства в размере 1,1 млн рублей.

Отмечается, что задержанный ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Злоумышленник в содеянном сознался, подельников выдавать не стал и всю вину взял на себя.

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