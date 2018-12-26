В результате взрыва в Пекинском транспортном университете погибли студенты

Пекин, , 10:51 — REGNUM Три человека стали жертвами происшествия в одном из известных университетов Пекина, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Взрыв в лаборатории Пекинского транспортного (Цзяотун) университета, который прогремел утром 26 декабря, привел к гибели троих студентов, сообщили в муниципальном пожарном департаменте.

В настоящее время проводится расследование случившегося, подробности о причинах трагедии пока неизвестны. Предварительно сообщается, что студенты погибли в результате неудачного химического эксперимента в одной из химических лабораторий.