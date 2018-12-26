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В результате взрыва в Пекинском транспортном университете погибли студенты

Происшествия

Жертвами неудачного эксперимента стали трое студентов

Пекин, 26 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Три человека стали жертвами происшествия в одном из известных университетов Пекина, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Взрыв в лаборатории Пекинского транспортного (Цзяотун) университета, который прогремел утром 26 декабря, привел к гибели троих студентов, сообщили в муниципальном пожарном департаменте.

В настоящее время проводится расследование случившегося, подробности о причинах трагедии пока неизвестны. Предварительно сообщается, что студенты погибли в результате неудачного химического эксперимента в одной из химических лабораторий.

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Происшествия в учебных заведениях
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