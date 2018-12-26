В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С

Благовещенск, , 10:49 — REGNUM В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Амурской области более 20 детей заразились гепатитом С. Отмечалось, что диагноз у них был выявлен после лечения в областной детской клинической больнице.

Напомним, гепатит С — инфекционное заболевание, которое возникает в результате инфицирования вирусом гепатита и приводит к повреждению клеток печени различной степени тяжести.

Гепатит С не передается воздушно-капельным путем, при рукопожатии, пользовании общей посудой, при укусах кровососущих насекомых. Вирусом гепатита С заражено более 2% населения мира. Число носителей вируса в России составляет около 5 млн человек.

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