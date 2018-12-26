На Украине спасатели вытащили из снега 650 застрявших автомобилей

Киев, , 10:54 — REGNUM По состоянию на 7:00 мск сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины оказали помощь 650 автомобилям, в которых находилось около полутора тысяч человек, заявили в пресс-службе ГСЧС, сказано 25 декабря на официальном сайте ведомства.

В спасении транспортных средств участвовали 900 человек и 250 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, в большинстве областей Украины продолжает идти снег. За минувшие сутки в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях выпало от 6 до 60 сантиметров снега.

Было принято решение ограничить движение крупногабаритного и общественного транспорта в четырёх областях Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, из-за обилия снега на границе Черкасской и Полтавской областей застряли порядка 200 автомобилей. На помощь снегоуборочной техники отправили БТР.

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