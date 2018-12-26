Среда, 26 Декабря 2018 года
11:00:30 МСК

На Украине спасатели вытащили из снега 650 застрявших автомобилей

Происшествия

На большей части территории Украины идёт снег

Киев, 26 декабря 2018, 10:54 — REGNUM  По состоянию на 7:00 мск сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины оказали помощь 650 автомобилям, в которых находилось около полутора тысяч человек, заявили в пресс-службе ГСЧС, сказано 25 декабря на официальном сайте ведомства.

В спасении транспортных средств участвовали 900 человек и 250 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, в большинстве областей Украины продолжает идти снег. За минувшие сутки в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях выпало от 6 до 60 сантиметров снега.

Было принято решение ограничить движение крупногабаритного и общественного транспорта в четырёх областях Украины — Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, из-за обилия снега на границе Черкасской и Полтавской областей застряли порядка 200 автомобилей. На помощь снегоуборочной техники отправили БТР.

Читайте также: На дорогах центральной части Украины застряли сотни автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить