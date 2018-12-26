ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля — видео

Дамаск, , 10:45 — REGNUM Сирийские силы ПВО перехватили ракеты, предположительно выпущенные израильскими военными по Дамаску. Видеозапись об этом опубликована в YouTube сирийским агентством SANA.

В коротком ролике запечатлен перехват ракет. На ночном небе виден взрыв и сноп огненных искр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пуске ракет по пригородам Дамаска. В качестве места запуска назван Ливан. Ранения в результате атаки получили трое сирийских военнослужащих.

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