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ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля — видео

Происшествия

На ночном небе виден взрыв

ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля — видео
ПВО. Сирия

Дамаск, 26 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  Сирийские силы ПВО перехватили ракеты, предположительно выпущенные израильскими военными по Дамаску. Видеозапись об этом опубликована в YouTube сирийским агентством SANA.

В коротком ролике запечатлен перехват ракет. На ночном небе виден взрыв и сноп огненных искр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пуске ракет по пригородам Дамаска. В качестве места запуска назван Ливан. Ранения в результате атаки получили трое сирийских военнослужащих.

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