ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 18 эпизодов нарушения перемирия со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 26 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские боевики единожды применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано 30 выстрелов из вооружения БТР, а также применение гранатомётов РПГ, СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На юге ДНР агрессор применил гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении СЦКК.

Общее количество использованных ВСУ снарядов составляет 115 единиц. Жертв и разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ применили 104 единицы боеприпасов, повредив шесть жилых домов в трёх населённых пунктах Донецкой Народной Республики.

Читайте также: ДНР: боевики ВСУ повредили шесть домов

Отметим, 26 декабря в 15:00 мск на Украине должно закончиться действие военного положения. Для отмены выборов и продления собственных полномочий президенту Украины Петру Порошенко срочно нужна очередная «российская агрессия», поэтому, как утверждают представители ДНР, не исключена украинская провокация с применением отравляющих химических веществ.

Читайте также: Басурин рассказал, на что готов Порошенко для сохранения власти