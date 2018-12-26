Водитель каршеринга протаранил КПП аэропорта «Домодедово»

Домодедово, Московская область, , 10:22 — REGNUM В результате наезда автомобиля каршеринга на контрольно-пропускной пункт (КПП) в аэропорту «Домодедово» травмы получили двое охранников. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что авария в районе турникетов у КПП произошла в 07:40 утра.

«Водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты КПП одной из компаний», — со ссылкой на представителя воздушной гавани сообщает агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что после столкновения трактора с легковым автомобилем у аэропорта «Домодедово» пятеро человек были госпитализированы.

Читайте также: У аэропорта «Домодедово» столкнулись трактор и легковая автомашина