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Водитель каршеринга протаранил КПП аэропорта «Домодедово»

Происшествия

Авария в районе турникетов произошла в 07:40 утра

Домодедово, Московская область, 26 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  В результате наезда автомобиля каршеринга на контрольно-пропускной пункт (КПП) в аэропорту «Домодедово» травмы получили двое охранников. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что авария в районе турникетов у КПП произошла в 07:40 утра.

«Водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты КПП одной из компаний», — со ссылкой на представителя воздушной гавани сообщает агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что после столкновения трактора с легковым автомобилем у аэропорта «Домодедово» пятеро человек были госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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