На дорогах центральной части Украины застряли сотни автомобилей

Полтава, Украина, , 10:06 — REGNUM В снежных заносах между Черкасской и Полтавской областями застряли две сотни машин, заявил глава национальной полиции Украины Сергей Князев 25 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Дорогу снегоуборочной технике заблокировала фура. Из ближайшей военной части на помощь водителям отправили БТР, рассказал Князев.

Напомним, из-за непогоды без электричества остались более 450 населённых пунктов в десяти областях Украины. В пяти областях снегом замело дороги.

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