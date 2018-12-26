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На дорогах центральной части Украины застряли сотни автомобилей

Происшествия

На помощь выехала военная техника

На дорогах центральной части Украины застряли сотни автомобилей
Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

Полтава, Украина, 26 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  В снежных заносах между Черкасской и Полтавской областями застряли две сотни машин, заявил глава национальной полиции Украины Сергей Князев 25 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Дорогу снегоуборочной технике заблокировала фура. Из ближайшей военной части на помощь водителям отправили БТР, рассказал Князев.

Напомним, из-за непогоды без электричества остались более 450 населённых пунктов в десяти областях Украины. В пяти областях снегом замело дороги.

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