Среда, 26 Декабря 2018 года
09:47:53 МСК

В Якутии двое детей погибли при пожаре в частном доме

Происшествия

Четырехлетняя девочка и ее полуторогодовалый брат были ненадолго оставлены без присмотра

Якутск, 26 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в одном из жилых домов в селе Лекечен Вилюйского района, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома поступило в правоохранительные органы 25 декабря около 21:00 по местному времени (15:00 мск). Дом был полностью уничтожено огнем.

Предварительно установлено, что около 20:00 четырехлетняя девочка и ее полуторогодовалый брат были ненадолго оставлены без присмотра. Пожар в доме обнаружила мать детей, которая вернулась спустя 10 минут после ухода, однако спасти их не удалось из-за сильной задымленности.

Читайте также: Двое детей погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливается причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в одном из жилых домов в селе Старые Кандры в Башкирии. Мать детей, выйдя на улицу, обнаружила замыкание счетчика и обратилась к соседям за помощью. Вернувшись, они обнаружили, что дом загорелся. Спасти детей не удалось.

Читайте также: В Башкирии возбудили дело после гибели двоих детей на пожаре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить