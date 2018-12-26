Директор завода в Кабардино-Балкарии заработал на банкротстве 1 млрд рублей

Нальчик, , 09:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела председатель совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель». Его подозревают в преднамеренном банкротстве. В Следственном комитете сообщили подробности дела.

По версии следователей, в период с 2012 по 2018 годы подозреваемый провел несколько хозяйственных сделок, которыми вывел из оборота предприятия «Кавказкабель» более 1 млрд рублей. Он перевел денежные средства в качестве предварительной оплаты на счета фирм «Люксор», «Темп» и «Форнакс», которые имеют признаки фирм-однодневок. В последующем эти деньги не были истребованы назад, а сами компании были ликвидированы.

«Своими действиями подозреваемый намеренно ухудшил финансовое состояние и увеличил неплатежеспособность, что повлекло неспособность АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей», — говорится в сообщении пресс-службы СКР по региону.

Ущерб, причиненный кабельному заводу и кредиторам, превысил 3, 936 млрд рублей. Уголовное дело находится в процессе расследования.