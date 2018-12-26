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Из-за непогоды обесточены 479 населённых пунктов Украины

Происшествия

Снегом замело дороги

Киев, 26 декабря 2018, 09:26 — REGNUM  Тяжёлые метеоусловия стали причиной массовых аварий на линиях электропередач в десяти областях Украины, сообщило 26 декабря информационное агентство «УНН» со ссылкой на пресс-службу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях, а именно: Днепропетровская — 172, Полтавская — 119, Кировоградская — 68, Луганская — 47, Харьковская — 33, Черкасская — 12, Сумская — 9, Донецкая — 9, Черниговская — 8 и Николаевская — 2», — сказано в сообщении.

Бригады ремонтников восстанавливают повреждения.

Напомним, в пяти областях Украины наблюдаются проблемы с автотранспортным сообщением, поскольку дороги заметены снегом.

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По этой причине в Полтавской области отменены занятия в нескольких сельских школах.

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Снегопады, метели, снежные бури
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