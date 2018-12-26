В Ульяновске возбудили дело после убийства четырех человек

Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир тел четырех человек, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным следствия, 25 декабря в квартире одного из домов в Заволжском районе города тел 48-летней женщины, ее детей — девочек 15 и 11 лет, а также мужчины около 40 лет с огнестрельными ранениями. Кроме того, в больницу был госпитализирован 17-летний молодой человек с огнестрельным ранением плеча.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Отмечается, что преступление было раскрыто в течение нескольких часов. Более подробной информации не сообщается.

По информации СМИ, женщина часто устраивала скандалы на почве ревности своему любовнику. Жители дома предполагают, что мужчина якобы не выдержал и убил ее вместе с ее детьми.

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