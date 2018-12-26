Неудачно приземлившимся самолётом в ДР Конго управляли российские пилоты

Претория, ЮАР, , 09:08 — REGNUM Транспортным самолётом марки Ан, который неудачно приземлился в городе Бени в Демократической Республике Конго, управляли российские пилоты. Об этом сообщил посол России в ДР Конго Алексей Сентебов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, граждане РФ сильно не пострадали. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как пояснил Сенбетов, российские пилоты приезжают работать в ДР Конго не по официальной линии, а как частные граждане, и далеко не все из них становятся на консульский учёт.

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Напомним, инцидент произошёл 24 декабря на востоке ДР Конго. Самолёт марки Ан неудачно приземлился в городе Бени. На борту воздушного судна находились 68 пассажиров, включая четырёх членов экипажа. Большая часть пассажиров — военнослужащие армии Конго. Сообщается о 15 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 декабря в Демократической Республике Конго разбился грузовой самолёт Ан-26 одной из местных фирм. Воздушное судно, произведённое в Украинской ССР в 1984 году, потерпело крушение в нескольких десятках километров от конголезской столицы Киншаса. На борту самолета находился экипаж из трёх российских граждан. Все они погибли. Всего на борту самолёта находились 23 человека.

Известно, что самолёт перевозил оборудование, необходимое для проведения запланированных на 30 декабря президентских, парламентских и местных выборов в ДРК.

По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать нехватка топлива.

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