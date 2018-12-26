В Китае задержан угонщик автобуса, давивший людей

Лунъянь, Китай, , 09:04 — REGNUM В китайском городе Лунъянь (провинция Фуцзянь) помещен под стражу местный житель, совершивший умышленный наезд на пешеходов на угнанном автобусе. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, безработный мужчина по фамилии Цю повздорил с одним из местных чиновников — представителем жилищного комитета. Затем, вооружившись ножом, 48-летний мужчина угнал автобус и принялся давить людей на одной из городских улиц.

По рассказам очевидцев, автобус таранил всё на своем пути и успел проехать от 300 до 400 метров.

В городе создана рабочая группа для расследования инцидента и помощи раненым. Власти характеризуют произошедшее как «уголовное преступление».

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами умышленного наезда стали восемь человек, включая одного полицейского. Еще 22 человека получили травмы, состояние некоторых весьма тяжелое.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв инцидента с угоном автобуса в Китае увеличилось до восьми