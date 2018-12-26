Среда, 26 Декабря 2018 года
09:08:50 МСК

В московском метро у безработного мужчины украли $120 тысяч

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 26 декабря 2018, 09:03 — REGNUM  На Калужско-Рижской ветке московского метро неизвестный злоумышленник украл из рюкзака безработного мужчины $120 тыс. (около 8 млн рублей), об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что в пути от станции метро «Октябрьская» до «Шаболовской» неизвестный вытащил у него из рюкзака $120 тыс., после чего скрылся.

Читайте также: Из квартиры безработной москвички украли 21 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее безработный москвич лишился автомобиля Mercedes стоимостью около 8 млн рублей. Машину угнали с одной из подземных парковок жилого дома на проспекте Вернадского. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: В Москве неизвестный угнал у безработного Mercedes за 8 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить