В Екатеринбурге установили причины массового заболевания школьников

Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Причиной заболеваемости учащихся школы №25 в Екатеринбурге явились носители норовируса и золотистого стафилококка среди персонала пищеблока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке и нарушение технологии приготовления блюд», — заявили в управлении.

На данный момент деятельность компании «Аппетит», которая осуществляет организацию питания в школе, приостановлена. Соответствующий протокол направлен в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад 11 учащихся школы №25 города Екатеринбурга пожаловались на тошноту и боли в животе. После осмотра медиков трое из них были госпитализированы. Впоследствии было установлено, что причиной недомогания стала острая кишечная инфекция. Сама школа по распоряжению директора была закрыта, а ученики переведены на дистанционный способ обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге учащиеся попали в больницу. Школу временно закрыли