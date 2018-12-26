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С островов Себеси и Себуку в Индонезии эвакуируют более 1 тыс. жителей

Происшествия

Всего будет эвакуировано 1007 человек

Джакарта, 26 декабря 2018, 08:32 — REGNUM  Региональный штаб полиции и местное правительство провинции Лампунг приняли решение эвакуировать жителей с острова Себеси и острова Себуку в Южном округе провинции Лампунг после цунами, обрушившегося на прибрежную зону Зондского пролива, сообщает Antaranews.

Известно, что всего с острова Себеси будет эвакуировано 957 человек, а с острова Себуку — 50. Жителей этих островов доставят в город Бакохени, расположенный на юге острова Суматра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство по метеорологии, геофизике и климатологии Индонезии призвало жителей пострадавших от цунами районов не приближаться к побережью Зондского пролива ближе чем на 1 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Индонезии попросили не приближаться ближе 1 км к Зондскому проливу

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Стихийные бедствия в Индонезии
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