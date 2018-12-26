В университете Пекина прогремел взрыв

Пекин, , 08:23 — REGNUM На территории Транспортного университета в столице Китая Пекине произошел взрыв, сообщает CGTN.

Отмечается, что инцидент произошел утром 26 декабря, взрыв прогремел в одной из лабораторий вуза. В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй в результате взрыва грузовика с цистерной взрывоопасного вещества близ химической фабрики погибли 23 человека, еще 22 получили ранения.

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