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В университете Пекина прогремел взрыв

Происшествия

В настоящее время информации о пострадавших нет

Пекин, 26 декабря 2018, 08:23 — REGNUM  На территории Транспортного университета в столице Китая Пекине произошел взрыв, сообщает CGTN.

Отмечается, что инцидент произошел утром 26 декабря, взрыв прогремел в одной из лабораторий вуза. В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй в результате взрыва грузовика с цистерной взрывоопасного вещества близ химической фабрики погибли 23 человека, еще 22 получили ранения.

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