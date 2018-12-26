Медведев внёс изменения в правила противопожарного режима

Москва, , 07:26 — REGNUM В России внесены изменения в правилах противопожарного режима. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, устанавливается запрет на застройку противопожарных расстояний и минерализованных полос в границах населённых пунктов.

Отмечается, что в ряде регионов России минерализованные полосы незаконно застраиваются. Это влечет за собой тяжёлые последствия при возникновении природных пожаров.

Принятое правительством РФ решение позволит повысить уровень противопожарной защищённости населённых пунктов от пожаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года правительство РФ утвердило изменение в правилах противопожарного режима. Согласно правилам, собственники земельных участков, расположенных на границах населённых пунктов, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву на своей территории.

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