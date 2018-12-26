В США одномоторный самолет упал на жилые дома

Пирр, США, , 07:32 — REGNUM В американском штате Южная Дакота разбился одномоторный самолет. Погиб один человек, сообщает 26 декабря телеканал CNN.

Самолет потерпел крушение в жилом квартале. В результате четыре дома получили повреждения.

Расследованием инцидента занимается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, крушения легкомоторных самолетов нередко происходят в разных странах мира, включая США. Так, 20 декабря небольшой частный самолет разбился в Атланте (штат Джорджия), четыре человека погибли. В штате Флорида 1 декабря легкий самолет врезался в крышу здания центра для детей-аутистов, погибли два человека, находившиеся на борту.

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