Жителей Индонезии попросили не приближаться ближе 1 км к Зондскому проливу

Джакарта, , 07:27 — REGNUM Агентство по метеорологии, геофизике и климатологии Индонезии просит общественность избегать прибрежных зон вокруг Зондского пролива в радиусе 1 километра, сообщает Antaranews.

«Мы просим граждан сохранять бдительность и избегать побережья в радиусе от 500 до 1 километра», — заявил глава агентства Двикорита Карнавати во время пресс-конференции 25 декабря.

Предупреждение, по его словам, связано с возможностью извержения вулкана Анак Кракатау и его последствиями.

«Вулкан Анак Кракатау сейсмически активен и поэтому в любое время может повториться тот же сценарий, который спровоцировал цунами 23 декабря», — пояснил Двикорита Карнавати.

Как ранее передавало ИА REGNUM, извержение вулкана Анак Кракатау 23 декабря стало причиной сильного цунами. Позже Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии сообщило, жертвами удара стихии в Зондском проливе стали 492 человека.

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