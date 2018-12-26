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В Екатеринбурге транспортную компанию наказали за инцидент с инвалидом

Происшествия

Предприятие выплатит денежный штраф

Екатеринбург, 26 декабря 2018, 06:17 — REGNUM  В Екатеринбурге компания-перевозчик «Город» оштрафована на 10 тыс. рублей за инцидент с инвалидом по зрению в автобусе, следовавшем по маршруту №27 городского общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на предприятии извинились перед пострадавшим от действий кондуктора пассажиром и пригласили его на собрание сотрудников компании. В свою очередь в администрации Екатеринбурга намерены организовать курсы для кондукторов и водителей, которые помогут им правильно оценивать ситуацию и, не нарушая прав пассажиров всех категорий, обеспечивать выполнение правил проезда в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге инцидент, в котором пострадал инвалид по зрению, произошёл 20 декабря. В тот день кондуктор автобуса, следовавшего по маршруту №27 городского общественного транспорта, потребовала у слепого гражданина оплатить проезд его собаки-поводыря. Мужчина отказался платить, сославшись на нормы закона, после чего кондуктор начала его оскорблять. Испугавшись, что конфликт может разгореться, инвалид с собакой покинул транспорт и автобус уехал.

Вскоре информация о скандале была обнародована в СМИ. По опубликованным в прессе фактам началась прокурорская проверка. Директор компании-перевозчика был вызван на комиссию в администрацию Екатеринбурга, где сообщил, что действительно, кондуктор неправомочно потребовала от гражданина оплаты за проезд собаки-поводыря.

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