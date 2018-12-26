Среда, 26 Декабря 2018 года
05:57:14 МСК

Потерявшиеся в Таиланде российские туристы нашлись

Происшествия

На поиски пропавших ушло больше четырех часов

Бангкок, 26 декабря 2018, 05:56 — REGNUM  Двое туристов из России, которые потерялись в лесу провинции Пхангнга (Таиланд), нашлись, сообщает The Nation.

На поиски туристов, отправившихся на прогулку в лесопарке Са Нанг Манора, ушло больше четырех часов.

Их нашли у входа в главный водопад Са Нанг Манора, уточняет The Thaiger.

Напомним, туристы — мужчина и женщина из России — потерялись 25 декабря. О том, что они заблудились, туристы сообщили в полицию по мобильному телефону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таиланд — одна из самых популярных стран у российских туристов в 2018 году — наряду с Турцией и Грецией.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое граждан России погибли в ДТП в Египте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить