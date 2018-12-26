Потерявшиеся в Таиланде российские туристы нашлись

Бангкок, , 05:56 — REGNUM Двое туристов из России, которые потерялись в лесу провинции Пхангнга (Таиланд), нашлись, сообщает The Nation.

На поиски туристов, отправившихся на прогулку в лесопарке Са Нанг Манора, ушло больше четырех часов.

Их нашли у входа в главный водопад Са Нанг Манора, уточняет The Thaiger.

Напомним, туристы — мужчина и женщина из России — потерялись 25 декабря. О том, что они заблудились, туристы сообщили в полицию по мобильному телефону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таиланд — одна из самых популярных стран у российских туристов в 2018 году — наряду с Турцией и Грецией.

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