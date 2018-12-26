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Число жертв инцидента с угоном автобуса в Китае увеличилось до восьми

Происшествия

Личность угонщика и нападавшего установлена, стали также известны подробности случившегося

Фучжоу, Китай, 26 декабря 2018, 04:16 — REGNUM  Восемь человек погибли и еще 22 получили ранения в результате угона автобуса, приведшего к дорожно-транспортному происшествию в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени в городе Лунъянь. Ранения получили 22 человек, при чем некоторые — серьёзной степени тяжести. Все раненые были доставлены в госпиталь для лечения. Полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 48-летний безработный мужчина по фамилии Цю, уроженец Лунъяня.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый повздорил с чиновником районного комитета во время визита последнего домой к обвиняемому. Затем он напал при помощи ножа на пассажиров автобуса, угнал его и начал давить при помощи него пешеходов. Расследование продолжается.

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