В США скончался еще один ребенок-мигрант из Гватемалы

Вашингтон, , 02:56 — REGNUM В Соединенных Штатах умер еще один ребенок из Гватемалы, задержанный американскими пограничниками при попытке нелегально проникнуть в США, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что у восьмилетнего мальчика, который был помещен в центр содержания нелегальных мигрантов, 24 декабря начались проблемы со здоровьем. Его доставили в одну из больниц штата Нью-Мексико вместе с отцом, где врачи диагностировали у ребенка простуду.

Мальчику выписали необходимые лекарства, однако после этого состояние ребенка вновь ухудшилось, после чего его доставили в больницу. Через несколько часов он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в США скончалась семилетняя девочка из Гватемалы, которую вместе с отцом задержали американские пограничники. Ребенку не оказали своевременную медицинскую помощь. Спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес призвал США провести тщательное расследование этого инцидента.

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