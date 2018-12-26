Среда, 26 Декабря 2018 года
03:23:06 МСК

Стали известные первые подробности об убийстве в Ульяновске

Происшествия

Жители дома сообщают, что мог произойти бытовой конфликт

Ульяновск, 26 декабря 2018, 02:27 — REGNUM  Жители дома, в одной из квартир которого были обнаружены четыре тела с огнестрельными ранениями, сообщили, что погибшие мужчина и женщина якобы были любовниками и часто ссорились, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что женщина часто устраивала скандалы на почве ревности своему любовнику. Жители дома предполагают, что мужчина якобы не выдержал и убил ее вместе с ее детьми. Отмечается, что получивший ранение 17-летний молодой человек сбежал из квартиры и добежал до супермаркета, где попросил вызывать скорую помощь и полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в квартире одного из домов в Заволжском районе Ульяновска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело. Официальные подробности не сообщаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В одной из квартир Ульяновска найдены четверо погибших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить