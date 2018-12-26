Стали известные первые подробности об убийстве в Ульяновске

Ульяновск, , 02:27 — REGNUM Жители дома, в одной из квартир которого были обнаружены четыре тела с огнестрельными ранениями, сообщили, что погибшие мужчина и женщина якобы были любовниками и часто ссорились, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что женщина часто устраивала скандалы на почве ревности своему любовнику. Жители дома предполагают, что мужчина якобы не выдержал и убил ее вместе с ее детьми. Отмечается, что получивший ранение 17-летний молодой человек сбежал из квартиры и добежал до супермаркета, где попросил вызывать скорую помощь и полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в квартире одного из домов в Заволжском районе Ульяновска были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело. Официальные подробности не сообщаются.

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